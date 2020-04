Conselho Europeu aprova fundo de recuperação económica com um "horizonte de dois ou três anos"

"O Conselho aprovou um fundo de recuperação económica", anunciou António Costa após a conferência com os líderes do Conselho Europeu.Foram aprovadas três linhas de crédito para os estados e empresas que deverão entrar em vigor até ao início de junho.Segundo o primeiro-ministro, este fundo "se tudo se concretizar, será com certeza uma bazuca" económica. Ou seja, um fundo com "robustez" para combater a crise provocada pela pandemia de coronavírus que se irá instalar.Costa sublinhou o "acordo unânime em que fundo de recuperação deve ser financiado através de emissão de dívida da comissão europeia", mas resta saber como o fundo de recuperação vai financiar os Estados-membros. Alguns dos estados-membros apoiam uma solução de subvenções"O fundo de recuperação deve ter horizonte de 2 ou 3 anos, deve ter capacidade suficientemente forte para queda muito acentuada dos produtos internos brutos, estimado em até 15% do PIB europeu"."Já sabemos que não será uma fisga, estamos a ver se vai ser uma pressão de ar ou uma bazuca", garantiu o primeiro-ministro.Quanto à estratégia de abertura de fronteiras, o chefe de governo assume que não há data mas que vai ser avaliada uma estratégia comum.O primeiro-ministro afirmou que há uma vontade comum para continuar a cooperação entre países no combate ao coronavírus e que é necessária a preparação para uma 2.ª vaga de coronavírus que irá "seguramente" acontecer até que haja uma vacina para a doença."Temos que aproveitar tempo de confinamento para preparar dia a seguir", sublinhou."Vamos voltar a trabalhar em pleno e, nesse dia, vamos ter os instrumentos para retomar a economia", conclui António Costa.