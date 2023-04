Alexandra Reis sobre indemnização da TAP: "Continuo a aguardar a indicação para que possa proceder à devolução"

Ao minuto Atualizado a 5 de abr de 2023 | 20:28

20:25 | 05/04 Alexandra Reis admite que "gostava muito" do que fazia e que se sentia "realizada" na TAP. A ex-administradora informa a comissão de inquérito, após ser questionada por Filipe Melo do Chega, que "durante o período da pandemia" trabalhou "sete dias por semana, 12 a 14 horas por dia". Sobre o pedido de Alexandra para poder acumular função com a docência, respondeu ao Chega: "Isso ocupa-me, no máximo, 20 a 30 horas por ano".

19:41 | 05/04 No dia 22 de março de 2021 o secretário de estado das comunicações disse à ex-gestora da TAP que a NAV precisaria de liderança e se ela conheceria a empresa. Alexandra Reis fala novamente em conversa exploratória mas não em convite. No dia 1 de julho apareceu na NAV e não falou com ministros (nem infraestruturas, nem finanças).



Alexandra Reis diz que não sentia pressão política ou interferência do governo para decisão em relação a negociações.



Quanto à saída da TAP, admite que podería te-lo feito sem contrapartidas se Pedro Nuno Santos lhe tivesse pedido.

19:20 | 05/04



A partir daí, as discussões sobre o tema foram sempre feitas por advogados. Alexandra Reis diz que a decisão da CEO não lhe pareceu uma decisão de equipa e que lhe pediu confidencialidade.

Ao comando de Hugo Costa, do Ps, a ex-gestora, volta a referir que numa reunião a 25 de janeiro de 2022 a CEO informou-a de que queria que saísse da empresa.A partir daí, as discussões sobre o tema foram sempre feitas por advogados. Alexandra Reis diz que a decisão da CEO não lhe pareceu uma decisão de equipa e que lhe pediu confidencialidade. Ainda sobre a contratação de pessoas no estrangeiro, Alexandra Reis, diz serem maioritariamente do Reino Unido, de França e uma pessoa da América do Sul. Em resposta ao deputado, revela que "algumas pessoas não escondiam proximidade com a CEO" e, que eram "transparentes no tipo de relação que tinham com a CEO".



Em relação à nacionalidade destas pessoas, diz achar que "eram franceses". As contratações tornaram-se "mais caras" à empresa.

19:04 | 05/04 Alexandra Reis diz que não sabe se falou com os ex administradores Humberto Pedrosa e David Pedrosa, sobre o facto deles terem saído da TAP pelo facto da empresa passar a estar sujeita ao estatuto de gestor público.



No inquérito, desta vez, a ser questionada por Mariana Mortágua, do BE, recorda um momento em que talvez tenha havido um momento de tensão com o CFO da TAP.



Alexandra soube pela equipa que recebeu instruções de Gonçalo Pires, o administrador financeiro, para ficar com os seus pelouros. A gestora garante que o comportamento não era "comum", e, por isso, chamou a atenção do administrador financeiro numa reunião da comissão executiva, no dia 27 de janeiro de 2022, pouco tempo antes da sua saída.



Abordada pela deputada face à queixa especifica ao concelho de administração sobre a utilização indevida de um automóvel por um motorista, Alexandra Reis relata uma situação com um motorista, que disse que outro motorista estaria a fazer uma utilização de veículos não diretamente relacionada com a empresa.



Diz também que um motorista teria sido assinalado pela CEO como não estando vacinado contra a covid, mas Alexandra Reis diz que acabou por ultrapassar a situação e o motorista ter-se-á vacinado.



Quanto às divergências com a CEO, A ex-gestora da TAP revela ainda que Christine Ourmières-Widener quis afastar pessoas da empresa por entender que não tinham "perfil". Alexandra Reis garante que sempre defendeu a importância de encontrar alternativas para essas pessoas dentro da TAP.



Sobre a indeminização, Alexandra Reis, admite que o valor inicialmente pedido pela sua saída da TAP é elevado, mas também o era a responsabilidade que tinha como administradora. "Se um avião cair, os administradores podem ser responsabilizados pelo acidente".





18:04 | 05/04 Alexandra Reis diz ter tido consciência das alterações na empresa quando a TAP passou a integrar o parque empresarial público, a 2 de outubro de 2020, depois da tomada de posse no inquérito por Bruno Dias, do PCP.



Questionada sobre se a sua saída deu-se por ter sido demitida, por se ter demitido ou por acordo das duas partes, Alexandra Reis diz que a saída da TAP se deu na sequência da nota de Christine Ourmières-Widener , que demonstrou essa vontade. Fala em renúncia precedida de acordo. "A CEO pediu-me para sair da empresa. Não tomei iniciativa de sair da TAP, eu acedi a uma solitação", esclarece.



Mesmo não concordando, vai devolver o valor que lhe seja indicado. Ainda que seja resultado de um parecer discutível. Tanto a ex-administradora como os advogados não se reveem no relatório da IGF.



Alexandra Reis sublinha o facto de ter sido indemnizada por terminar um contrato de trabalho e um mandato, justificando o valor que pediu e a contraproposta da TAP.



















17:58 | 05/04 O processo de atribuição das slots já estaria concluído quando entrou na NAV, assegurou Alexandra Reis, afastando a hipótese de conflito de interesses.



Não tem dúvidas de que foi a vontade da CEO que a levou a sair da TAP mas não sabe quais foram os motivos. Diz ter ouvido falar esta terça-feira em reorganização e de perfil, mas as para si as razões não são claras. Ainda assim, frisa a relação cordial que sempre manteve com a comissão executiva.



Alexandra Reis diz que não ser de todo verdade que havia um desalinhamento com o plano de reestruturação, alegado esta terça-feira por Christine Ourmières-Widener.

17:44 | 05/04 Sobre o voto contra o aumento de capital, Alexandra Reis refere que foi a própria que escreveu o plano de reestruturação, apesar das várias preocupações que tinha.



Alexandra Reis diz que enviou uma mensagem a Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas depois de dia 4 de fevereiro a despedir-se dele.



Revela que recebeu uma chamada do secretário de estado adjunto das comunicações. No entanto, afirma que o governo não deu nenhuma explicação sobre a saída da TAP.



Questionada sobre o processo de ida para a NAV, Alexandra Reis revela uma outra chamada recebida no dia 22 de março de Hugo Mendes, "um telefonema exploratório sobre a possibilidade de integrar a empresa", explica.



Mais tarde recebeu um convite formal e diz ter aceite, iniciando funções no dia 1 de julho.



"A conversa foi exploratória e foi antes da tomada de posse do governo. Mas não foi um convite", disse Alexandra Reis.



A ex-administradora da TAP conta ter ficado surpreendida quanto ao facto de Fernando Medina saber das razões da saída da TAP.









17:43 | 05/04 Questionada sobre as divergências com a CEO, a ex-administradora da TAP garante que nunca falou com Christine Ourmières-Widener sobre as propostas da Zamna Technologies, nem a CEO puxou o assunto. A empresa era representada por Floyd Murray Widener, marido de Christine Ourmières-Widener.



Alexandra Reis sublinha que nunca falou com a CEO sobre o tema.



Sobre a divergência com a mudança de sede, Alexandra Reis diz que mostrou reservas relativamente à mudança, uma vez que o edifício da TAP não implica pagamento de renda. A mudança seria penalizadora para os trabalhadores da empresa, diz, principalmente numa fase em que havia cortes de salários.



Tentou encontrar alternativas, mas o edifício dos CTT não foi contemplado na altura. Nenhuma das soluções foi bem acolhida e entretanto saiu.

17:30 | 05/04 Começa a primeira ronda de questões com Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal (IL).



Alexandra Reis diz que não reuniu com nenhum deputado ou membro do governo antes desta audição quando questionada sobre o assunto.



Sobre a indemnização da TAP: "Continuo a aguardar a indicação para que possa proceder à devolução", esclareceu a ex-administradora.



No dia 25 de janeiro, a CEO explicou a Alexandra Reis que iria distribuir os seus pelouros por outras pessoas, dando-lhe nota de que queria que ela saísse da TAP. Uma conversa presencial, confirma.



Alexandra Reis diz que não falou com ninguém do governo sobre esta saída, até àquele momento, e a CEO é que confirmou que estaria tudo acordado com o Governo. Afirma ainda, ter assinado o acordo dia 4 de fevereiro.



17:12 | 05/04 Alexandra Reis começa audição no parlamento a recordar o seu percurso na TAP.



"Manifestei sempre de forma construtiva as minhas visões mesmo quando não eram coincidentes com a nova CEO", disse Alexandra Reis.



A ex-administradora da TAP fala em sete razões que levaram às divergências com a CEO da TAP e sublinha que nada disto beliscou a implementação do plano de reestruturação.



Alexandra Reis refere que foi informada pela CEO a 25 de janeiro de 2022 sobre o fim dos vínculos à companhia aérea.



Aceitou o acordo e a indemnização de 500 mil euros. Afirma que em dezembro do mesmo ano foram levantadas dúvidas legais. Assume que quer devolver o valor estipulado para o efeito.









A ex-administradora da TAP Alexandra Reis está a ser ouvida esta quarta-feira, pela comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP.Na sequência do caso, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e o secretário de Estado Hugo Mendes demitiram-se. Também Alexandra Reis abandonou o cargo pouco menos de um mês depois de ter tomado posse.