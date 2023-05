Da indemnização de 500 mil euros que recebeu pela cessação de funções como administradora na TAP, em fevereiro de 2022, Alexandra Reis terá de devolver à companhia aérea cerca de 214 mil euros: é um valor equivalente a 42,8% do total. Da indemnização recebida, a gestora ficará com 131 750 euros: 56 500 euros dizem respeito à cessação do contrato laboral como diretora da TAP e 75 250 euros relativos a férias vincendas e não gozadas.









