Alexandre Gaudêncio é o novo líder do PSD/Açores

Por Lusa | 03:03

O autarca da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, foi no sábado à noite eleito líder do PSD/Açores, recolhendo 60,9% dos votos, enquanto que o seu opositor, Pedro Nascimento Cabral, obteve 37,5%.



De acordo com indicações dadas já este domingo pelo PSD nos Açores, nas eleições diretas para a liderança dos sociais-democratas da região participaram 2.820 militantes, o que constitui um aumento de 53,8% na afluência às urnas em relação ao ato eleitoral anterior.



Alexandre Gaudêncio obteve 1.716 votos e Pedro Nascimento Cabral alcançou 1.058, tendo-se registado ainda 46 votos brancos ou nulos.



Gaudêncio, que era vice-presidente da comissão política regional do partido sob a alçada do antigo líder, Duarte Freitas, propõe para o PSD/Açores um "novo rumo" e o mobilizar para o partido de cidadãos com "provas dadas".



O jovem autarca da Ribeira Grande (a segunda cidade mais importante da ilha de São Miguel), militante do partido desde 2001, encara a política "não como uma profissão, mas como um serviço público em prol das pessoas", disse recentemente em entrevista à agência Lusa.



O social-democrata deverá ser o candidato número um do partido nas regionais de 2020.