Alexandre Poço sobre o desporto jovem: "O governo tem até ao final da semana para se pronunciar"

O presidente da JSD, Alexandre Poço, instou esta terça-feira o governo a pronunciar-se sobre o desporto jovem numa publicação feita através da rede social Twitter.Alexandre Poço afirma que é preciso reabrir o desporto jovem e que, caso o Governo não se pronuncie até ao final da semana, "a JSD fará uso do estatuto jurídico de juventude partidária e emprestará o nome a todas as associações desportivas" que queiram usar o nome do partido para reabrir o desporto jovem.A publicação foi feita ao início da tarde e recebeu algumas críticas pelo "ultimato", mas também cerca de 300 reações a favor da publicação.