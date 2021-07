Algarve é o destino favorito dos políticos

Se os portugueses rumam em força ao Algarve para o descanso de verão, os principais rostos da política nacional não são exceção. Ainda assim, a região Norte está a ganhar cada vez mais adeptos.Marcelo Rebelo de Sousa habituou o país a uma agenda preenchida e nem as férias de verão fogem à regra. O Presidente da República tem o plano de fazer parte dos Caminhos de Santiago em agosto. Depois, para o final desse mês, está a ponderar duas alternativas: rumar para umas vindimas no Douro ou mergulhar no Algarve, onde tem na Quinta do Lago um destino de eleição.