Aliança Democrática quer mudar tabelas do IRS já durante 2024

Se a Aliança Democrática (AD) ganhar no próximo dia 10 de março vai reduzir, de imediato, as taxas marginais de IRS até ao 8.º escalão, bem como as taxas de retenção na fonte, no Orçamento retificativo que vai apresentar de imediato, apurou o CM.



O “choque fiscal” proposto pela AD significa uma descida da carga fiscal de 1,5 pontos percentuais para os 36,7% do Produto Interno Bruto (PIB), o que se traduz numa devolução de cinco mil milhões de euros aos contribuintes (três mil milhões em IRS, 1,5 mil milhões em IRC e 500 milhões no setor da habitação, com isenção de IMT para os jovens e a aplicação do IVA a 6% para a construção).









