Alto Comissariado para as Migrações reencaminha denúncias sobre associações pró-russas

Todas as denúncias que põem em causa os direitos dos migrantes são reencaminhadas para as autoridades com capacidade de investigar e nunca ficam retidas na instituição, afirmou esta quarta-feira um responsável do Alto Comissariado para as Migrações (ACM).

Questionado pela Lusa sobre as críticas feitas pela Associação dos Ucranianos em Portugal, que tem acusado o ACM de inação perante as denúncias de existência de associações pró-Putin no acolhimento de refugiados ucranianos, o diretor do Departamento de Apoio à Integração e Valorização da Diversidade do ACM refutou as acusações.

"Nenhuma informação que chegue ao ACM que ponha em causa os direitos dos migrantes fica aqui retida", disse Francisco Neves, do ACM, garantindo que as denúncias "são sempre reencaminhadas" para as autoridades com poder para fiscalizar o que se passa.

Francisco Neves explicou ainda que o ACM "tem ligações com todas as associações", razão pela qual a Associação de Imigrantes de Leste ("Edinstsvo"), que recebeu migrantes ucranianos ao serviço da Câmara Municipal de Setúbal, constava da lista de organismos que trabalha com o Alto Comissariado.

O responsável falou à Lusa à margem do III congresso europeu sobre "Uma justiça amiga das crianças", que está a decorrer na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Além do ACM, também os Serviços de Informação da República Portuguesa receberam os alertas da associação há cerca de um mês, segundo avançou no final da semana passada à Lusa Pavlo Sadokha, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal.