C om a polémica do encontro com o Presidente brasileiro anulado por Bolsonaro ainda bem presente no espírito, Marcelo Rebelo de Sousa disse esta segunda-feira, em jeito de balanço da sua visita ao Brasil, que “aquilo que podia ser um amargo de boca foi uma coisa muito doce, vista numa perspetiva de médio e longo prazo”.









