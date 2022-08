Ambiente e Ucrânia são desafios da presidência espanhola da União Europeia em 2023

O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol disse hoje que as alterações climáticas e a guerra na Ucrânia são os principais desafios "que se começam a vislumbrar" da presidência espanhola do Conselho da União Europeia, no segundo semestre de 2023.

O ministro José Manuel Albares disse ser difícil saber quais são os "grandes desafios" durante o período da presidência espanhola do Conselho da União Europeia (UE), mas considerou que a guerra na Ucrânia, desencadeada pela Rússia a 24 de fevereiro, "e as suas consequências continuarão a marcar" a agenda europeia, assim como a necessidade de "uma resposta coordenada e conjunta" à "crise climática".

Neste contexto, será necessário uma "liderança forte" europeia perante "os modelos que não acreditam na Europa" e "o autoritarismo", disse o ministro, citado pela agência de notícias EFE, em Santander, no norte de Espanha, onde esta segunda-feira fez a abertura de um seminário dedicado à próxima presidência espanhola europeia na Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Em resposta a questões dos jornalistas, no final, Albares sublinhou que Espanha assumirá a presidência semestral do Conselho da UE em julho de 2023, num "momento e contexto muito complexo e convulso".

Na intervenção na abertura do seminário, o ministro afirmou que a presidência espanhola terá como eixos principais a coesão social, o impulso do europeísmo, o apoio à transição ecológica e "o olhar" para a América Latina.

Sobre a transição ecológica, o governante sublinhou que a aposta de Espanha será a luta contra as alterações climáticas e reduzir as "vulnerabilidades e deficiências" do consumo de energia na Europa, para assegurar a "autonomia".

Neste contexto, considerou que novos gasodutos entre Espanha e outros países europeus, como França e Itália, têm um "papel fundamental".

"São parte de uma solução para esse problema e para a necessidade de uma reorganização do mercado energético europeu", defendeu, seguindo o que os Governos de Portugal e Espanha têm dito sobre a necessidade de acelerar os projetos de gasodutos que liguem a Península Ibérica a outros países europeus.

O objetivo é fornecer gás a países da Europa central a partir de infraestruturas que já existem na Península Ibérica e assim diminuir a dependência europeia do gás da Rússia, que está a ameaçar cortar o fornecimento na sequência das sanções impostas a Moscovo por causa da ofensiva militar contra a Ucrânia.

Sobre a América Latina, o ministro considerou que é a região "mais euro compatível" e lembrou que está já anunciada uma cimeira entre líderes da UE e de países da América Latina e Caraíbas durante a presidência espanhola, a primeira que se realizará desde 2015.

Em relação à "coesão social e territorial", o ministro José Manuel Albares afirmou que haverá conselhos europeus durante a presidência espanhola "em todas as comunidades autónomas" (regiões) e que questões como o despovoamento serão alvo de atenção enquanto Espanha estiver à frente do Conselho da UE.

Além destes temas, o Governo espanhol também já assumiu que durante o segundo semestre de 2023 quer dar um impulso aos processos de candidatura de adesão à UE dos países dos Balcãs ocidentais.