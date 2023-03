"Amizade entre Portugal e Brasil é à prova de bala": António Costa sobre visita de Lula da Silva a Portugal

Apesar do discurso do chefe de Estado do Brasil na cerimónia do 25 de abril ter sido cancelado, a Assembleia da República vai organizar uma sessão solene de boas-vindas.

O primeiro-ministro disse, esta quarta-feira, que "a amizade entre Portugal e Brasil é à prova de bala". António Costa falava aos meios de comunicação social na inauguração da esquadra da PSP, em Faro, sobre a visita a Portugal do presidente brasileiro, Lula da Silva, marcada para o próximo mês de abril."As relações entre Portugal e o Brasil são, há 200 anos, uma prioridade constante da política externa portuguesa. Infelizmente, nos últimos anos, têm sido pouco intensas e esta trata-se de uma oportunidade extraordinária de relançar estas relações", reforçou António Costa.O primeiro-ministro aproveitou ainda para tecer elogios ao presidente do Brasil e explicou que Lula sugeriu que as cimeiras bilaterais fossem retomadas, tendo a primeira data marcada para dia 22 de abril."O Brasil é um país irmão. Temos uma relação diplomática e de grande fraternidade. Lula é um grande amigo de Portugal. Deu provas no passado e no presente", destacou o primeiro-ministro.