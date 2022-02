A ainda líder da bancada parlamentar do PS, reeleita pelo círculo de Setúbal nestas Legislativas, vai ser promovida a ministra da Defesa, apurou o CM.Com esta decisão, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, quer, por um lado, premiar o desempenho de Catarina Mendes na condução do grupo parlamentar, e, por outro, dar um prova de força no que diz respeito a questões de paridade: a concretizar-se esta escolha, será a primeira vez que a Defesa será tutelada por uma mulher.