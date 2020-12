Ana Gomes acusa Marcelo de se furtar ao debate para as presidenciais

A candidata presidencial Ana Gomes afirmou este sábado que a campanha eleitoral está condicionada por muitas restrições, entre as quais a indefinição do atual Presidente da República em assumir a sua recandidatura para se "furtar ao debate".

"Acho que esta será uma campanha difícil, com muitas restrições por causa da pandemia", afirmou Ana Gomes no Funchal, no âmbito da visita em campanha eleitora que efetua este fim de semana à Madeira.

A candidata acrescentou que existem outras condicionantes nesta campanha, "como, por exemplo, um candidato, o senhor Presidente da República atual, que até hoje diz que ainda não sabe se é candidato".