Ana Gomes acusada de anti-semitismo após conferência

Eurodeputada organizou conferência onde participou Omar Barghouti, fundador de um movimento de boicote a Israel.

19:46

A eurodeputada Ana Gomes garante ter tido autorização do Parlamento Europeu para manter a realização de uma conferência intitulada Os colonatos israelitas na Palestina e a União Europeia, depois de ter sido criticada por grupos israelitas e ter sido acusada de anti-semitismo. "Sei que é preciso coragem para enfrentar campanhas deste género. Mas não tenho medo de lóbis perversos", garantiu em declarações à SÁBADO.

A conferência realizou-se na terça-feira e nela participou Omar Barghouti, defensor dos direitos humanos e fundador do movimento BDS ( Boicote, Desinvestimento, Sanções) – campanha global que defende o boicote económico, académico, cultural e político ao estado de Israel. A sua presença foi o motivo de maior contestação por parte de vários grupos israelitas, incluindo o AJC Transatlantic Istitute, o gabinete europeu do Comité de Judeus Americanos (AJC, na sigla em inglês). "É um grave ataque à dignidade do Parlamento Europeu, das comunidades judaicas na Europa e em todo mundo e – não por último – ao próprio processo de paz israelo-palestiniano que Ana Gomes dê ao líder do movimento extremista BDS uma plataforma [para discursar] no Parlamento Europeu", acusou o director do AJC europeu, Daniel Schwammenthal, em comunicado.

"A senhora Gomes não pode estar nos dois lados: diz que é ‘contra o anti-semitismo e qualquer forma de racismo’ e contra ‘aqueles que querem destruir Israel’ e depois partilha uma mesa de oradores com pessoas como Barghouti", acusou ainda o director da organização.

Ana Gomes garantiu que "não se arrepende" de ter organizado a conferência e assegurou que o voltaria a fazer. Reforçando ser "totalmente anti-racista e contra o anti-semitismo", defendeu que a conferência foi um "exercício de liberdade de expressão". Por isso, considera que se deve "dar voz" a todas as posições, mesmo os que defendem a solução de apenas um estado – no caso o palestiniano -, como Barghouti.

Para o director da AJC europeia, Ana Gomes, "que se considera amiga do povo palestiniano, fez um mau serviço à causa palestina e ao processo de paz ao dar voz a um activista extremista que rejeita abertamente a solução de dois estados". Mas a socialista devolve a acusação. "Eu sou a favor da solução de dois estados [Israel e Palestina], mas quem está a colocar essa solução em causa é Israel e a sua política de ocupação ilegal e de colonatos", sublinhou, referindo ainda que muitos activistas judeus estiveram presentes na conferência, fazendo perguntas e questionando Barghouti.

Para Ana Gomes, Israel está cada vez mais "dominada pela extrema-direita", de objectivos reaccionários e contra a existência de dois estados – vozes que são ouvidas constantemente. Por isso, acredita que o Parlamento Europeu não pode agir de outro modo e tem que continuar a dar espaço à "liberdade de expressão". Para diferenças, bastam as da União Europeia: "A UE tem dois pesos e duas medidas. Se a Rússia é sancionada pela ocupação ilegal da Crimeia, porque Israel escapa com os colonatos na Palestina?", rematou.