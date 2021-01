Ana Gomes ao Ataque em Cinfães com Marcelo e André Ventura na mira

A candidata presidencial Ana Gomes acusou esta quinta-feira Marcelo Rebelo de Sousa de ter "boicotado" e ter sido um "obstáculo" à regionalização e condenou os "insultos" que André Ventura proferiu na véspera, em Portalegre, contra os candidatos. O líder do Chega reagiu em Castelo Branco. "Não foi insulto nenhum. Foi a caracterização do sistema político que temos. Acusam-me de insultar uma candidata quando essa mesma candidata diz que eu devia ser ilegal e não devia ter sequer um partido", disse o presidente do Chega.Ana Gomes começou esta quinta-feira a campanha visitando uma escola profissional de Cinfães e o quartel dos bombeiros, acompanhada pelo presidente da câmara e concelhia do PS, Armando Mourisco. A 350 quilómetros de Lisboa, Ana Gomes acusa Marcelo de, em 1998, ter "promovido" um referendo "para boicotar a regionalização. "Sem dúvida que a regionalização é essencial", defendeu.Em Castelo Branco, uma centena de pessoas assistiu ao comício de André Ventura na praça do Município, mas apenas dois terços estavam lá para o apoiar. A resposta aos gritos de "fascismo nunca mais", oriundos de um grupo de três dezenas de manifestantes, não se fez esperar. "Vêm aqui insultar-me, mas não se manifestaram quando o presidente da Câmara de Castelo Branco foi condenado a perder o mandato por fazer negócios com a família, ou quando Sócrates recebeu as chaves da cidade na Câmara da Covilhã", retorquiu André Ventura.Ana Gomes referiu que as medidas de confinamento anunciadas pelo primeiro-ministro, anteontem à noite, para conter a pandemia, "são duras mas indispensáveis".André Ventura voltou ontem a defender no comício realizado no centro da cidade de Castelo Branco o agravamento das penas de prisão para crimes económicos que lesem o Estado.Os idosos podem votar nos lares onde vivem, mas têm de se inscrever na plataforma do voto antecipado até domingo e só assim o voto será recolhido. O secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, esclareceu que estes idosos "estão equiparados a confinados". Haverá ainda ajustes nas mesas de voto antecipado, que serão comunicadas aos eleitores por SMS.João Ferreira diz que os apoios às empresas devem ser canalizados para as de menor dimensão. E defende que o setor da cultura deveria funcionar no novo confinamento.O autarca de Aveiro, Ribau Esteves, considera que ter equipas municipais a recolher votos em casa de cidadãos isolados "não faz qualquer sentido".