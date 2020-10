A candidata presidencial Ana Gomes disse esta segunda-feira, no Campus de Justiça, em Lisboa, que nada foi feito pelo Estado desde que, há três anos, encaminhou para os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa um alerta a dar conta da necessidade de repatriamento das mulheres e filhos dos jihadistas portugueses Celso e Edgar Costa.





A ex-eurodeputada do PS foi chamada a depor pela defesa Rómulo Costa, irmão dos dois terroristas mortos em combate, e que está a ser julgado, a par de Cassimo Turé, por crimes como financiamento e adesão ao Daesh.“Encaminhei para o Governo. Este repatriamento deve acontecer, com as pessoas a irem para programas de desradicalização”, disse.Maria da Graça Mira Gomes, secretária do Sistema de Informações da República Portuguesa, também foi chamada a depor e escudou-se no segredo de Estado para nada declarar.