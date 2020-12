Ana Gomes 'foge' de Ventura e esclarece polémica com a vacina da gripe

A candidata à Presidência da República, Ana Gomes, afirmou esta terça-feira em entrevista à RTP que o trabalho do pirata informático Rui Pinto foi "serviço público da maior importância.Ana Gomes esclareceu ainda a polémica recente com a vacina da gripe que conseguiu através de uma amiga em França. "Não é um erro, não pedi, a minha amiga trouxe a vacina", atirou a candidata à presidência da República, que afirmou não se ter tratado de qualquer negócio. Ana Gomes referiu ainda que tudo isto não teria acontecido se não tivesse existido uma falha na divulgação e declaração da quantidade de vacinas contra a Gripe feita pelo Presidente da República e Ministra da Saúde.A candidata socialista refere que se sente muito "acompanhada pelos socialistas", por muitos jovens em particular. Apesar das sondagens evidenciarem a tendência da maioria socialista apoiar um candidato de direita.Durante a entrevista, Ana Gomes mostrou-se defensora da Eutanásia devido a uma "trágica experiência pessoal".Relativamente ao caso de Ihor, Ana Gomes refere que o caso é desastroso para Portugal. A candidata acusa o sistema afirmando que o próprio "encobrimento" do caso demonstra as muitas falhas por parte das entidades governamentais.Ana Gomes escusou-se a comentar qualquer polémica com André Ventura e a possibilidade do candidato de extrema-direita ficar à sua frente nas presidenciais.