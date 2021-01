Um dia depois de ter admitido que teve conversas com Marisa Matias, do BE, a ex-eurodeputada Ana Gomes insistiu na necessidade de “convergência” à esquerda, tentando aliciar o candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira, a apoiá-la numa segunda volta.









“Acredito que uma segunda volta é possível e está ao nosso alcance”, disse a socialista num debate na RTP. Quanto a apoios, frisou que, do seu lado, “ isso é possível”. “Penso que posso chegar à segunda volta e aí tudo é possível se houver uma convergência progressista.”

O comunista João Ferreira afastou esse cenário, sublinhando que “a questão da convergência não se pode discutir em abstrato”. E lembrou que a sua candidatura tem “recebido apoios de quadrantes diferentes do meu”, aludindo ao PS.





O papel da Europa e a mutualização da dívida incendiaram o debate, com Ana Gomes a recordar os votos contra do adversário no Parlamento Europeu. “Não aceito que seja a Alemanha a decidir as nossas políticas económicas. O nosso OE, antes de ser discutido na AR tem de ir ao carimbo dos burocratas de Bruxelas”, retorquiu João Ferreira.



"Ser político não é profissão"



O candidato presidencial Vitorino Silva diz que o objetivo da sua campanha é “ter mais um voto” do que há cinco anos, rejeitando a ideia de que se candidata para ser mais um. “A política não é profissão”, atirou. E explicou que se afastou há uns anos da política para “ver a filha crescer”.





Já Marisa Matias, a candidata do BE, desvaloriza o quinto lugar que lhe dão atualmente as sondagens e diz que se apresenta a eleições “para trazer uma resposta à crise”.