O atual Chefe do Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, mantém-se destacado na liderança às eleições presidenciais de janeiro do próximo ano, com 60, 3% das intenções de voto, mas tem vindo a perder terreno desde julho, quando chegou a alcançar 70,8%, batendo o recorde de 70,35% de Mário Soares obtido em 1991, revela uma sondagem da Intercampus para oe ‘Jornal de Negócios’.A quatro meses do sufrágio, Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda não revelou se volta a estar na corrida a Belém, vê parte do seu eleitorado engrossar outras candidaturas. Uma oportunidade sobretudo para a ex-eurodeputada do PS, Ana Gomes, que volta a posicionar-se em segundo lugar, ultrapassando o líder do Chega, André Ventura. As projeções da Intercampus mostram que a socialista angaria agora 14% das intenções de voto, uma subida de mais de cinco pontos face ao mês passado. Já Ventura perde 0,7 pontos, ficando na terceira posição, com 9,4%.Mais à esquerda, a candidata do Bloco, Marisa Matias, que já anunciou a candidatura à Presidência da República, ganha dois pontos percentuais mas não o suficiente para descolar do quarto lugar. A seguir surge o PCP, com 2,9% das intenções de voto, uma ligeira subida de 0,4 pontos. No entanto, quando este barómetro foi realizado, o PCP ainda não tinha anunciado que o eurodeputado, vereador da Câmara de Lisboa e membro do Comité Central do PCP, João Ferreira, seria o seu candidato a Belém, pelo que os resultados se baseiam numa hipotética candidatura do secretário-geral dos comunistas, Jerónimo de Sousa.Em último lugar, com apenas 0,5% das intenções de voto está o candidato do Iniciativa Liberal, Tiago Mayen Gonçalves. Segundo este barómetro, a abstenção volta a crescer ligeiramente, desta vez mais 0,3 pontos para 4,6%.Marcelo venceu as últimas presidenciais de janeiro 2016, com 52% dos votos. Atrás ficaram Sampaio da Nóvoa com 22,89% e Marisa Matias com 10,13%.O Presidente já revelou que só "lá para novembro" anunciará se se recandidata a Belém.As candidaturas são válidas depois de aceites pelo Tribunal Constitucional e após a verificação de pelo menos 7500 assinaturas, um mês antes das eleições, previstas para final de janeiro de 2021.

Uma sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional

Universo População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental Amostra É constituída por 614 entrevistas, com a seguinte distribuição:

292 a homens e 322 a mulheres; 132 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 225 entre os 35 e os 54 anos e 257 a pessoas com 55 ou mais anos; 230 no Norte, 143 no Centro, 167 em Lisboa, 46 no Alentejo e 28 no Algarve Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método

de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI) Recolha da informação Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram

Entre 4 e 9 de setembro de 2020 Margem de erro. O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 4,0% Taxa de resposta 63%.