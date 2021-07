A deputada do PS Ana Paula Vitorino afirmou aoque as alterações que solicitou ao relatório do PSD, que levantou dúvidas quanto à sua independência para assumir a presidência da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, prendem-se “apenas com correções a erros grosseiros de português que impediam que se percebesse o sentido da frase”.Fazendo “uma análise criteriosa com a gravação de vídeo disponível na ARTV”, a socialista verificou ainda que “os resumos” da sua “intervenção deixavam ideias sem sentido ou as desvirtuavam”.