André Moz Caldas revela que é "o primeiro membro do Governo casado com uma pessoa do mesmo sexo"

André Moz Caldas, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, disse ser "o primeiro membro do Governo casado com uma pessoa do mesmo sexo". As declarações de Caldas foram dadas numa entrevista à revista da Universidade de Lisboa, onde também é assistente convidado, na Faculdade de Direito.Questionado sobre como se combatia a homofobia e o preconceito, Moz Caldas respondeu: "Não sei exatamente porque é que a homofobia existe. Acho que é um jugo do qual a sociedade se libertará, mas ainda há algum caminho para lá chegar. O que é que podemos fazer? As pessoas públicas viverem a sua homossexualidade com naturalidade. Sou o primeiro membro do governo casado com uma pessoa do mesmo sexo e não faço disso especial alarde público, mas também não sinto que seja apenas um aspeto da minha vida pessoal. E espero que isso possasignificar, para os jovens portugueses, que não estão condenados a um ostracismo."O governante apelou a que o seu exemplo possa fazer um jovem sentir-se mais livre para "viver a sua orientação sexual abertamente": "Eu ficaria muito feliz. Nunca me senti vitimizado em razão da minha orientação sexual, mas tenho consciência de que, sendo de Lisboa e de um contexto social e familiar progressista, a minha experiência não se compara com a de outras pessoas homossexuais. Não nos podemos permitir vitimizar-nos, e devemos desarmaros nossos adversários vivendo abertamente a sexualidade. Ninguém me pode aviltar em função da minha orientação sexual, porque não o admito. Se alguém me aviltar, não me posso sentir diminuído – sinto, pelo contrário, que o outro é diminuído", frisou."Enquanto sociedade, temos de perceber que existe diversidade e que as pessoas não são diminuídas por integrarem uma minoria, de índole sexual ou outra. E quem pertence a uma minoria tem de ter uma grande energia para se dar permanentemente ao respeito", explicou Moz Caldas.O secretário de Estado é o terceiro governante a revelar ser homossexual.