André Silva afirma que caso Tancos "não deve entrar na campanha" eleitoral

O porta-voz do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), André Silva, afirmou esta quarta-feira que o processo de Tancos "não deve entrar na campanha", escusando-se a criar "ruído" em torno de um caso que precisa de mais esclarecimentos."Penso que Tancos não deve entrar na campanha", disse André Silva, quando questionado à margem de uma ação de campanha, junto a um olival intensivo, em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal.Para o também cabeça de lista do PAN por Lisboa, o caso "sempre esteve envolvido numa enorme opacidade", considerando que o envolvimento do nome do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "é uma especulação", não querendo "comentar sobre algo que é especulativo"."Não queria alimentar mais ruído em torno de um caso que precisa de muitos mais esclarecimentos e, quando houver, estarei disponível para comentar algo concreto e objetivo e não para alimentar mais especulações", acrescentou.Na terça-feira, em Nova Iorque, o Presidente da República reiterou nunca ter sido informado, por qualquer meio, sobre o alegado encobrimento na recuperação das armas furtadas de Tancos, e sublinhou que "é bom que fique claro" que "não é criminoso"."Espero que seja a última vez que falo sobre a matéria, até porque se aguarda a todo o momento a acusação, no caso de ela existir, e o que haja a investigar contra quem quer que seja, sem qualquer limitação, seja investigado", afirmou o chefe de Estado.Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que se trata dos "mesmos factos, os mesmos elementos", de "há três ou quatro meses, que são reapresentados".A estação televisiva TVI noticiou que o major da Polícia Judiciária (PJ) Militar Vasco Brazão se referiu, numa escuta telefónica, ao "Papagaio-mor do Reino", que, segundo ele, sabia de tudo.O advogado de Vasco Brazão, Ricardo Sá Fernandes, afirmou à TVI que tal afirmação "não teve em mente atingir o Sr. Presidente da República"."De resto, o meu representado não tem conhecimento que o Sr. Presidente da República estivesse a par dos factos relativos ao achamento do material de guerra furtado em Tancos", disse Ricardo Sá Fernandes.O furto de armas de guerra nos paióis de Tancos foi divulgado em 29 de junho de 2017.Um dos arguidos do processo é o ex-ministro da Defesa Nacional José Azeredo Lopes, que está proibido de contactar com os outros arguidos, com o seu ex-chefe de gabinete e com o antigo chefe de Estado Maior do Exército, general Rovisco Duarte.