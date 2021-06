André Silva deixa apelo para que partido se mantenha fora "do sistema"

O porta-voz cessante do PAN, André Silva, defendeu este sábado que as causas do partido são "maiores do que qualquer gaveta ideológica e do que qualquer pessoa" e recusou que o partido se torne "do sistema" ou "se institucionalize".

"É importante que o PAN mantenha uma atitude que, sendo construtiva, não se deixa acantonar à esquerda ou à direita, e não renuncia à sua autonomia para agradar a pretensos patrões políticos. É importante que o PAN, enquanto partido de charneira, continue a ser capaz de construir pontes para conseguir avanços nas causas, que não se transforme num partido do sistema, que não se institucionalize, ou seja, que não normalize o discurso, que não corrompa as suas linhas programáticas adoçando-as", defendeu.

O porta-voz, que deixa a liderança do partido, considerou também que "o PAN vai continuar a fazer a diferença na sociedade e na política", pois "conserva todas as condições para continuar a afirmar-se como um partido diferenciador, autónomo, progressista e que não se deixa condicionar pela dicotomia simplista e redutora de esquerda/direita".