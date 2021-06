André Silva espera que PAN fique “fora do sistema” após saída como porta-voz

Na hora do adeus à liderança do PAN, André Silva não conseguiu evitar os conselhos para quem o sucede: espera que o partido se mantenha fora “do sistema” porque as suas causas “são maiores do que qualquer gaveta ideológica”.









“É importante que o PAN continue a ser capaz de construir pontes para conseguir avanços nas causas, que não se transforme num partido do sistema, que não se institucionalize”, afirmou este sábado o porta-voz cessante, em Tomar.

André Silva deixa a liderança e o lugar de deputado no Parlamento, passando a “filiado de base”. A saída, anunciada em março, foi justificada com o facto de se tornar pai. Mas as crescentes polémicas e divisões internas no partido não terão sido alheias a esta decisão.





O ecologista preferiu vincar o trabalho feito, orgulhando-se de não ter alinhado numa dicotomia de esquerda ou direita. “Onde estão as vozes que diziam que só nos preocupávamos com os animais? Estão silenciadas, porque a nossa obra fala mais alto”, atirou também.





Apesar da boa relação com o Governo de António Costa, André Silva não poupou críticas a um executivo que se afirma “o campeão das alterações climáticas” mas depois insiste em decisões em sentido oposto, como o novo aeroporto no Montijo ou os apoios à caça.





A luta do PAN pela transparência na política foi outro dos aspetos vincados, com recurso à escolha de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal. “Foi o PAN quem pôs a nu a falta de ética e os riscos associados ao salto direto de Centeno”, recordou.





Em Tomar, “o coração das relíquias da tauromaquia”, não faltou o ataque a um dos principais adversários do PAN. André Silva insistiu que o setor foi acumulando “derrotas”, como a subida do IVA para os 23%. “A tauromaquia faz falta à cultura portuguesa como um acordeão num funeral”, comparou.

Além da estratégia para o futuro, os militantes do PAN aproveitam este VII Congresso, em Tomar, para fazer um balanço da primeira década de existência, após a formalização junto do Tribunal Constitucional.





Liderança no feminino



A líder parlamentar Inês de Sousa Real assume este domingo, dia em que assinala 41 anos de vida, o cargo de porta-voz do PAN. Na moção apresentada este sábado, insistiu que este é “um momento decisivo” para o partido protagonizar uma “mudança de paradigma” em termos ambientais e sociais.