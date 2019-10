André Silva garante: “PAN não vai ser muleta, pin ou flor na lapela”

A semana do PAN começou com várias ações de campanha em Vila Nova de Gaia e no Porto. Durante uma arruada, André Silva foi questionado por um popular sobre um apoio no Parlamento aos socialistas.O porta-voz do PAN foi taxativo: "Não vamos ser muleta, pin ou flor na lapela do PS."Confrontado também pela população com a posição do PAN sobre o aeroporto do Montijo, André Silva não fugiu à questão, admitindo que "com o atual projeto o PAN não vai viabilizar o aeroporto"."Era bom que PSD e CDS falassem sobre o estudo de impacto ambiental."