André Ventura : "Demito-me para provocar novas eleições diretas no Chega"

André Ventura afirmou esta sexta-feira que se demite da liderança do Chega com o objetivo de "provocar novas eleições diretas"."Não o fazemos por culpa nossa, mas porque as instituições assim o exigem", referiu.Ventura diz que "este é um momento difícil", para o partido, "mas é ultrapassável".O líder do Chega diz que o partido está a ser alvo da maior perseguição política em Portugal."Peço a todos que mantenham a calma, para sairmos do Congresso mais fortes e mais firmes para vencermos as eleições legislativas", concluiu.