André Ventura 'ameaça' recorrer ao Tribunal Constitucional sobre vice-presidência do Parlamento

O líder do Chega, André Ventura, reagiu esta quarta-feira à polémica com o candidato apresentado para ocupar o lugar de vice-presidente da Assembleia da República, Diogo Pacheco de Amorim."Esta não é só uma questão legal, é uma questão Constitucional", começou por defender André Ventura em declarações aos jornalistas na Assembleia da República após a Conferência de Líderes.Ventura defendeu que o partido vai recorrer ao Tribunal Constitucional caso o novo nome apresentado pelo partido seja chumbado. "A questão não é o candidato, é o partido que está a apoiar esse candidato", relembrou o líder do Chega.