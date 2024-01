André Ventura aponta demissão como a única "solução" para Miguel Albuquerque

André Ventura defendeu esta quarta-feira a demissão de Miguel Albuquerque. O presidente do Governo Regional da Madeira é suspeito dos crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação, para além da eventual violação das regras comunitárias em matéria de adjudicação.

O presidente do Chega mencionou as "poucas condições" reunidas pelo social-democrata para continuar, razão pela qual "não há outra situação" possível sem ser a demissão. "Ele é o principal suspeito" e "quem está à frente do Governo não pode estar acusado de corrupção", notou, enquanto "no caso do autarca do Funchal [Pedro Calado] não é apenas uma suspeita, mas suspeitas muito graves".



Esta quarta-feira, o Ministério Público e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária estão a realizar uma megaoperação judicial na Madeira e no Continente.



André Ventura comparou a investigação na Madeira ao que aconteceu na altura da demissão de António Costa. "Não podemos ter uma bitola para o primeiro-ministro" e outra para este caso, defendeu, apontando que o acumular de "suspeitas atrás de suspeitas no plano nacional gera uma desconfiança muito grande na população".



Para o presidente do Chega, "resta saber se Luís Montenegro [presidente do PSD] vai manter a confiança em Miguel Albuquerque".