André Ventura arrasa PCP e cidades salvam Ana Gomes

André Ventura não conseguiu o principal objetivo no dia das eleições: ficar à frente dos candidatos de esquerda. Ana Gomes ganhou essa batalha por menos de 45 mil votos. Uma vitória simbólica e importante para a diplomata conquistada nas grandes cidades: das áreas metropolitanas de Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Setúbal.









Ventura esteve perto do limiar de meio milhão de votos e Ana Gomes ultrapassou a fasquia.

Já o PCP e o Bloco têm razões para temer o efeito do furacão Ventura. Os seus candidatos foram arrasados. E sendo o PCP um partido de tradicional implantação local, que durante décadas resistiu a vários ataques, mantendo um peso político no Alentejo, Península de Setúbal, cintura industrial de Lisboa e alguns municípios ribatejanos, sofreu ontem um terramoto que indicia um processo de erosão do seu capital político – que já deu sinais nas últimas autárquicas onde o partido perdeu importantes praças na Península de Setúbal e Alentejo.





João Ferreira até conseguiu melhor percentagem do que o candidato Edgar Silva há 5 anos e desta vez ficou à frente da concorrente do Bloco de Esquerda, mas a derrota face a Ventura em municípios onde o PCP ainda controla as câmaras municipais é razão para preocupação de um partido que já foi hegemónico no poder local numa grande faixa de território entre a margem sul do Tejo até ao Algarve.





Alpiarça foi o concelho mais a Norte onde João Ferreira conseguiu ultrapassar Ventura. Na Península de Setúbal, o terramoto comunista é impressionante. O candidato do PCP perde para Ventura em quase toda a região, com exceção do Barreiro. E alguns destes municípios ainda são governados por autarcas do PCP como a cidade de Setúbal, Seixal, Palmela, Sesimbra e Moita.





No Alentejo, João Ferreira só ficou à frente de Ventura numa dúzia de concelhos, mas perdeu na maioria do território, incluindo Évora, Beja ou Vidigueira .





Marcelo ganhou confortavelmente em todos os concelhos, em 300 com maioria absoluta, mas o segundo classificado numa proporção do território foi mesmo André Ventura. O território mais envelhecido, mais abandonado, onde há cada vez menos esperança e mais insegurança está a ser ocupado pelo Chega.





Foi o voto urbano que garantiu a vitória da socialista Ana Gomes sobre Ventura. Com algumas ilhas a Sul, Setúbal , Almada, Barreiro, Lisboa , Oeiras e Amadora, área de Coimbra, mas principalmente na área no Litoral, a norte de Aveiro. Na Invicta Ana Gomes conquista o melhor resultado e passa os 20%. Segue-se Lisboa, Matosinhos, Gondomar, Gaia e Maia. As cidades e o norte mais urbano travaram o furacão Ventura.





Ventura demolidor



derrota Ferreira





Domínio



Em todos os concelhos do Norte e Centro, o deputado do Chega ficou à frente do eurodeputado comunista. Alpiarça é o concelho mais a norte em que Ferreira passa Ventura.





Avis comunista



O concelho de Avis, presidido pelo PCP, foi aquele em que João Ferreira obteve a maior percentagem de votos: 28,47%.





Monforte



O concelho de Monforte (distrito de Portalegre), presidido pelo comunista Gonçalo Lagem, foi aquele em que Ventura teve a segunda maior percentagem de votos no país (41,4%).





Bastião



Moura, que era até às autárquicas era um bastião comunista, foi o terceiro concelho em que Ventura teve a maior percentagem de votos (30,8%).





Aljustrel seguro



Aljustrel é concelho socialista, mas o comunista João Ferreira conseguiu o 2º melhor resultado (25,2%). Seguido de Serpa.









travão ao chega



litoral dá ajuda





Mourão



Mourão foi o concelho em que Ventura teve maior percentagem de votos, mas foi também o 8º concelho em que Ana Gomes teve melhor resultado.





Grandes cidades



Porto, Lisboa e Matosinhos foram as três cidades, respetivamente, em que a socialista teve o melhor desempenho eleitoral.





A norte



Na região Norte, a antiga diplomata ficou à frente de Ventura em Guimarães, Braga, Viana do Castelo ou Vila Nova de Gaia.





Coimbra



A cidade dos estudantes, onde Ventura teve um dos mais ruidosos protestos, foi uma das cidades em que o distanciamento de Ana Gomes foi mais visível.





Alentejo



No Alentejo, Ana Gomes ficou à frente de Ventura em Castro Verde, Santiago do Cacém, Sines e Castelo de Vide. Em Setúbal, a socialista também ganhou a batalha pelo segundo lugar do pódio.