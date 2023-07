André Ventura classifica aumento intercalar das pensões como "ilusão" e "fraude"

O presidente do Chega considerou que o aumento intercalar das pensões, que este sábado entrou em vigor, cria a ilusão de mais ganho, mas é uma fraude, defendendo que o Governo devolveu o que devia ter atribuído no ano passado.

"Este aumento de pensões é uma fraude", disse André Ventura, considerando que se trata da "devolução daquilo que devia ter sido dado quando o Governo alterou a fórmula de cálculo na última atualização que fez".

O líder do Chega falava durante uma deslocação à Casa de Saúde São João de Deus, no Funchal, um estabelecimento de referência na área da psiquiatria, saúde mental e reabilitação psicossocial na Madeira, no âmbito de uma visita de dois dias à região autónoma (sexta-feira e hoje), para apresentação do cabeça de lista do partido às eleições legislativas, que serão agendas para setembro ou outubro.

"Muita gente fica com a ilusão de que vai ganhar mais, não só porque tivemos novas tabelas de IRS, a retenção na fonte diminuiu, o que significa que as pessoas vão sentir-se com mais dinheiro no bolso, como porque tivemos a entrar em vigor este sábado uma medida de suposto aumento de pensões", disse.

André Ventura reiterou, no entanto, que o Governo socialista de António Costa está apenas a "devolver o que já devia ter atribuído no ano passado", vincando que quando foi anunciada a nova fórmula de cálculo das pensões a oposição classificou-a de "burla".

"Hoje é uma fraude", disse, reforçando que "o Governo não deu ainda um cêntimo a mais aos pensionistas e àqueles que estão reformados por invalidez".

O aumento intercalar de 3,57% nas pensões, anunciado pelo Governo em abril, entrou este sábado em vigor.

A nova atualização, que se segue ao aumento aplicado em janeiro, abrange as pensões de invalidez e de velhice do regime geral de Segurança Social e do regime de proteção social convergente, atribuídas antes de 1 de janeiro de 2023, sendo o aumento de 3,57% calculado tendo por base o valor da pensão em dezembro de 2022.