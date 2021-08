André Ventura com teste PCR positivo e sintomas ligeiros

O Presidente do Chega, André Ventura, fez um teste PCR à covid-19 que "deu positivo" e apresenta sintomas ligeiros continuando assim em isolamento.

"O teste PCR do líder do CHEGA deu positivo. O dr. André Ventura continua a apresentar sintomas ligeiros (tosse ligeira e dores nas costas) e continuará em isolamento tal como a situação o exige", lê-se numa mensagem enviada à imprensa.

André Ventura falou este domingo ao Correio da Manhã e à CMTV sobre o facto de estar infetado com Covid-19. "Sinto-me estável e não tenho sintomas relevantes", afirmou o presidente do Chega, dizendo que tem "algumas dores nas costas e no peito".



"Fiz o teste hoje, dois testes de antigénio, para confirmar, e confirmaram que estava positivo. Contactei as autoridades de saúde e dava forte probabilidade, quase inevitável de ter contraído Covid. Visto que não estou vacinado tenho uma especial monitorização", afirmou.