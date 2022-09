André Ventura constituído arguido por assédio e discriminação racial

A Comissão para a Igualdade constituiu arguido e abriu um processo contraordenacional a André Ventura por assédio e discriminação racial contra a comunidade cigana. Em causa, uma publicação do deputado do Chega na rede social Facebook, onde de lia que cerca de 90% da comunidade cigana vive de ‘outras coisas’ que não do rendimento do trabalho, acrescendo; "há aqui um problema estrutural de subsidiodependência".



André Ventura vai recorrer do processo para o Tribunal Administrativo de Lisboa. Alega que baseou a sua afirmação num estudo publicado pelo Alto Comissariado para as Migrações e que está em causa a violação da liberdade de expressão política e cívica. Mais uma perseguição por parte das instituições governamentais. Onde fica a liberdade de expressão dos políticos? Onde fica a liberdade de identificar os problemas sem ter medo se ser vitima de perseguições e condenações? Cá estarei novamente para defender aquilo em que acredito", disse o deputado ao CM.





O caso pode ter consequências politicas, nomeadamente junto do Tribunal Constitucional e a avaliação deste órgão de soberania sobre o Chega.