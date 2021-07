André Ventura defende "cadastro étnico racial" para solucionar problemas de minorias

O presidente do Chega, André Ventura, defendeu na sexta-feira à noite a criação de um "cadastro étnico racial" para identificar os problemas de algumas minorias em Portugal, com vista a tentar solucioná-los, rejeitando tratar-se de racismo.

"O partido deve defender não só a identificação das comunidades subsidiodependentes, onde estão localizadas, qual é a prevalência da subsidiodependência, qual é o nível de subsidiodependência, porque na verdade somos todos nós que estamos a pagar isso, como deve ter uma espécie de cadastro ou de identificação étnica ou racial", afirmou.

Numa intervenção no arranque do VII Conselho Nacional do Chega, que decorre até sábado em Sagres, no Algarve, André Ventura argumentou que nunca se conseguirá resolver problema nenhum "sem identificar primeiro" qual é o problema e qual a prevalência de comportamentos criminais.