André Ventura acredita que o salário mínimo pode chegar aos mil euros com um “fundo de apoio” às empresas. O presidente do Chega insiste na equiparação das pensões ao salário mínimo feita em duas fases. A primeira, em 3 anos, que custa 1,6 mil milhões de euros e seria paga com a “taxa sobre a banca e gasolineiras”. A segunda custaria 6,5 ou 7 mil milhões conseguidos na luta contra a corrupção e a “economia paralela”. Ventura é o cabeça de lista em Lisboa, onde quer “vencer o distrito”. O ex-social-democrata Francisco Gomes será na Madeira.