André Ventura “definitivamente expulso” do Twitter

O deputado e presidente do Chega, André Ventura, foi banido da rede social Twitter esta quarta-feira, depois da conta pessoal ter ficado suspensa no início da semana.

Em declarações ao Correio da Manhã, o político referiu que nunca pensou que "isto acontecesse num país democrático". "Ser definitivamente expulso de uma rede social (…) é o grau zero da democracia", sublinhou ainda.





A plataforma revela que o deputado violou as regras da rede social. "É contra as nossas regras promover a violência contra ou atacar e ameaçar diretamente outras pessoas com base na raça, etnia, origem nacional, orientação sexual, identidade de género, filiação religiosa, idade, deficiência ou doença", lê-se na mensagem da equipa de suporte do Twitter, enviada por André Ventura ao Correio da Manhã.

Esta tinha sido a nona vez que André Ventura tinha sido suspenso da rede social. Só no ano de 2021, o cenário repetiu-se duas vezes. A diferença, desta vez, é que a conta já não existe nem pode ser recuperada.