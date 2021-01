André Ventura deixa no ar conversas com Rui Rio

André Ventura não quis confirmar nem desmentir se por estes dias mantém conversas com o líder do PSD, Rui Rio, sobre a reforma da Justiça. Porém, em Viseu, o candidatado Chega aplaudiu as reformas no sistema político, na Justiça e para a revisão constitucional que serão alvo de processo de debate no partido laranja. "É o PSD a cumprir a sua palavra. Se for assim e se Rui Rio continuar assim, estamos no bom caminho", reforçou Ventura.



A esquadra da PSP foi local de paragem. Aí, Ventura lamentou que nos últimos anos nem Ana Gomes nem Marcelo Rebelo de Sousa tenham estado ao lado dos polícias. "As polícias estão a ser maltratadas e muito do meu trabalho será recuperar a dignidade perdida." Ventura falou ainda do movimento ‘batom vermelho’, face à reação que as suas declarações sobre o aspeto de Marisa Matias geraram: "Queria era um batom vermelho contra a corrupção e contra esquadras abandonadas."

