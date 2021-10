André Ventura diz que CDS tem de alterar data do congresso por "respeito democrático"

O presidente do Chega referiu este sábado que o partido já tinha o congresso agendado para o fim de semana de 27 e 28 de novembro e que o CDS-PP tem de encontrar outra data por "respeito democrático".

O congresso do Chega vai decorrer no fim de semana de 27 e 28 de novembro, a mesma data proposta pela direção do CDS-PP para a realização do congresso dos centristas.

André Ventura utilizou a rede social Twitter para referir que o partido "já tem o seu congresso marcado para esse fim de semana" e, por isso, o CDS "deve adaptar-se".