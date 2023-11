André Ventura diz que "direita tem que se entender" para ser alternativa ao PS

O presidente do Chega afirmou "que a direita tem de se entender" se quiser ser uma alternativa ao Governo do Partido Socialista. Em entrevista à, André Ventura destacou a vontade em liderar Portugal depois do cenário político deixado com a maioria absoluta de António Costa.Questionado sobre a possibilidade de uma coligação com o PSD para formação de um Executivo, o dirigente referiu que não pretende dar "nada a ninguém que não quer", apesar das sondagens demonstrarem que os sociais-democratas teriam vantagem com a aliança."Os resultados das sondagens são claros, o Chega sobre quase o dobro e o PSD desce", vincou.Para André Ventura, é essencial que as próximas eleições permitam que um Governo alternativo ao PS, dadas as "manobras" e "casos" que vieram a público nos últimos meses. "Infelizmente, o PS tem demasiado poder em Portugal", assinalou.Ventura apontou que não era necessário ser "bruxo" para compreender que a governação socialista tinha diversos problemas. "Esta máquina de triturar socialista não só mete as pessoas [do PS] nos lugares que elas querem como se for preciso faz procedimentos caso queira destruir alguém", disse.O advogado assinalou a reforma na justiça como um dos tópicos que vai ser debruçado no decorrer da campanha eleitoral do Chega."Temos que chamar à atenção para esta cultura da corrupção. Temos de acabar com ela. A forma como se toma decisões em Portugal tem de melhorar. Vamos chamar à atenção para esta cultura de corrupção e acabar com ela", salientou.Quando confrontado sobre a imigração em Portugal, Ventura diz ser necessário a aplicação de medidas que assegurem a proteção do País. Referiu que devia seguir-se uma linha de imigração controlada para que as taxas de criminalidade não subam."Não vamos dizer aos imigrantes que se têm de ir embora. Portugal precisa de imigrantes. Queremos é uma imigração controlada", explicou.Ventura disse ainda não ser favorável "ao aumento descontrolado de imigração islâmica" e que Portugal deve aprender com o exemplo dos países europeus.André Ventura referiu que espera que o Chega tenha expressividade suficiente para a direita poder influenciar as políticas. "Os eleitores querem mudança e vão dar esse sentido de mudança. O meu adversário nestas eleições será o PS", vincou.