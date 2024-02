O presidente do Chega anunciou esta quinta-feira que o aumento da pensão mínima para o mesmo valor do salário mínimo representa um “aumento da despesa face ao PIB de 7%, 1,3% todos os anos”.Na apresentação do programa eleitoral do partido, André Ventura disse que esta “é a proposta mais cara e com um potencial mais disruptivo”, apontando que “é possível, fazível e deve ser um desígnio nacional”.Na Saúde pretende extinguir o cargo de diretor-executivo do SNS, enquanto que ao nível da migração pretende criar o crime de residência ilegal, além de aplicar quotas para imigrantes.