André Ventura e deputados do Chega dançam ao som de paródia sobre Lula da Silva

O partido Chega lançou uma paródia musical na rede social Tik Tok a criticar a vinda de Lula da Silva a Portugal, que estará no País de 22 a 25 de abril, e que marcará inclusive presença no Parlamento no dia da liberdade.Acompanhado pelo grupo parlamentar, o líder do partido, André Ventura, dança ao som de uma música brasileira que faz referência ao facto de Lula enganar o povo."Foi com papo de picanha que o Lula te enganou. Se lascou, se lascou. Acreditou nessa mentira e a picanha nem chegou. Se lascou, se lascou", pode ouvir-se.Na descrição do vídeo é possível ler a mensagem: "Presidente Lula, não se deixe enganar! Não será recebido em festa em Portugal".André Ventura já tinha demonstrado a sua posição contra a presença do presidente brasileiro na Assembleia da República no 25 de abril e anunciou uma manifestação nesse mesmo dia, às 9 horas, como forma de protesto.