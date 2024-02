André Ventura e Pedro Nuno Santos empatados nas provocações mas quase iguais nas acusações

Um dos debates mais esperados acabou, sem surpresa, com muitas trocas de acusações e poucos esclarecimentos aos eleitores. O líder do Chega chamou de tudo ao secretário-geral do PS: "candidato amnésia", "ministro trapalhadas" e "Melhoral... nem faz bem, nem faz mal", foram alguns dos epítetos com que André Ventura mimoseou Pedro Nuno Santos.Quanto aos temas que interessam, começou-se pela Justiça e a decisão da corrupção na Madeira (todos os arguidos livres), com Ventura a dizer que é "preciso aumentar as penas para os corruptos, acelerar o confisco e a apreensão de bens e diminuir os recursos". Ao que Pedro Nuno contrapôs que "já existe o confisco e o arresto preventivo, que não é com o aumento das penas que se combate à corrupção" e recordando que André Ventura "já foi condenado por difamação e também recorreu".Na Saúde, a acusação de Ventura de que o PS "quer amarrar os médicos ao SNS", referindo que o Chega quer reativar as PPP da Saúde.Do lado de Pedro Nuno, a admissão que os médicos têm de dar um tempo ao SNS e que esse tempo "será negociado". Que é preciso investir mais no SNS e não desviar recursos para os privados.Na fiscalidade, Ventura optou por recordar o rombo que os cofres do Estado tiveram com a TAP, com uma injeção de 3,2 mil milhões de euros, acusando Pedro Nuno de gerir a empresa por WhatsApp. Já o secretário-geral do PS optou por recordar o aumento da dedução em IRS para as rendas (800 euros). Na habitação, Ventura disse que o PS fez o maior ataque àqueles a quem pediram para reabilitar as cidades (Alojamento Local).Por fim, Pedro Nuno desafiou Ventura a dizer quem lhe tinha dado "a garantia total de que a direita iria governar com ou sem Montenegro?" Ventura não respondeu, mas disse: "Acredite que a direita vai governar."A coordenadora do Bloco de Esquerda defendeu esta quarta-feira que os transportes públicos sejam gratuitos para jovens até aos 25 anos. Mariana Mortágua sublinhou ainda a intenção de reduzir o preço do passe intermunicipal e intermodal para 20 euros e a redução do passe ferroviário nacional para 40 euros por mês.O PS apresentou uma queixa-crime contra desconhecidos, que vandalizaram e adulteraram cartazes de campanha do partido na região do Algarve.O secretário-geral do PCP defendeu esta quarta-feira que o País precisa de "choques salariais" e não de "choques fiscais". Depois de uma reunião na sede dos comunistas, Paulo Raimundo lamentou que existam "mais de dois milhões de pessoas no limiar da pobreza, 10% das quais trabalhadores" e insistiu em taxar os lucros das grandes empresas.