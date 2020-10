André Ventura encontra-se quinta-feira com Marine Le Pen

André Ventura, deputado eleito nas listas do partido Chega, vai encontrar-se quinta-feira com Marine Le Pen, em Paris, para um almoço bilateral, soube o CM.

O encontro entre o presidente do Chega e a presidente da Frente Nacional (extrema-direita francesa) visa "aprofundar os laços entre os dois partidos, definir um acordo de cooperação e pactuar uma estratégia de apoio mútuo nas eleições presidenciais". "Eu ajudarei com as comunidades portuguesas que votam em França nas eleições de 2022 e Marine dará o apoio possível para a minha eleição presidencial em janeiro de 2021", explicou André Ventura ao CM.

Ventura já havia angariado o apoio de Matteo Salvini, líder da Liga Norte, partido político de extrema-direita em Itália, "para a campanha presidencial em novembro". "Vamos convidar Marine Le Pen para estar ao nosso lado no encerramento da campanha presidencial em janeiro, em Lisboa", adiantou.