André Ventura estreia-se no Parlamento: "Um partido democrático"

O Chega tornou-se na sétima força política nacional. Uma estreia no Parlamento para André Ventura, eleito pelo círculo de Lisboa."O Chega é um partido democrático, não há razões para ataques inusitados", afirmou Ventura, em resposta a Rui Tavares, do Livre, que se manifestou preocupado com a chegada da extrema-direita ao Parlamento.Sobre a eleição, André Ventura disse que "é a primeira vez em mais de 45 anos que um partido com estas características terá assento na Assembleia da República".André Ventura exerce o direito de voto na Escola Básica do Parque das Nações, em Lisboa: o mesmo estabelecimento de ensino onde também votou o antigo primeiro-ministro, José Sócrates.No Novotel, próximo da Mesquita Central de Lisboa, onde o Chega aguardou pelos resultados, André Ventura reagiu com prudência às primeiras projeções. A eleição de um deputado seria "muito positivo".