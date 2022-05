André Ventura exonera Nuno Afonso, chefe de gabinete do Chega

André Ventura exonerou esta o chefe de gabinete do Chega, Nuno Afonso, confirmou a SÁBADO junto de fonte do grupo parlamentar do partido que não quis avançar os motivos para a exoneração.



Nuno Afonso e Ventura são amigos há duas décadas e conheceram-se durante a militância no PSD. O chefe de gabinete é mesmo o número dois do partido. Foi coordenador autárquico e é vereador em Sintra pelo partido de direita.





Esta é a segunda baixa no grupo parlamentar do Chega em duas semanas, depois de se ter demitido Manuel Matias, o pai da deputada Rita Matias do cargo de assessor do grupo parlamentar, na sequências da várias polémicas relativas à sua nomeação. Manuel Matias, que tinha sido nomeado por André Ventura, apresentou a demissão no final da semana passada.