André Ventura faz campanha no bairro da Jamaica

O presidente do Chega, André Ventura, vai entrar segunda-feira no bairro da Jamaica, no Seixal, onde criou inimizades após, num debate com Marcelo Rebelo de Sousa, ter chamado "bandidos" a uma família que se envolveu em confrontos com a PSP e foi depois fotografada junto do Presidente da República. André Ventura foi mesmo condenado em tribunal por essas declarações.

A ação de campanha do Chega terá, afirma o partido, "encontros com moradores, comerciantes e forças de segurança". O início está previsto para depois das 13h00. "Não tem qualquer carácter provocatório ou de incitamento ao confronto. Visa demonstrar que o Chega se preocupa e quer fazer reais mudanças nas áreas onde aponta críticas às comunidades ou às infraestruturas", afirma o partido.

"Consciente das questões de segurança potencialmente existentes, o Chega está a articular com a polícia toda a deslocação e permanência no Bairro da Jamaica", assegura.