O presidente do Chega anunciou esta terça-feira que quer mudar os estatutos do partido entre o final de setembro e o início de outubro e garantiu que será “a maior transformação que o partido vai viver desde a sua formação”.



“Haverá uma grande reestruturação do partido a todo o seu nível de edifícios jurídico, concelhio, distrital, a nível de organizações, das competências e do método de eleição destes órgãos”, disse André Ventura.









