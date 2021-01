André Ventura não consegue garantir segundo lugar em nenhum concelho do Porto

O candidato a Belém, André Ventura, não conseguiu ficar em segundo lugar em nenhum concelho do Porto, cenário diferente daquele que se verificou em muitos outros distritos e concelhos do País.



O líder do Chega garantiu 8,42% dos votos (63194), ficando atrás da candidata Ana Gomes, com 15,58% (116906). Logo a seguir surge Vitorino Silva, com 4,46% (33427) e Tiago Mayan Gonçalves, com 4,29% (32194). Marisa Matias, a candidata apoiada pelo BE, não foi além dos 3,98% (29867) e em último lugar ficou João Ferreira, apoiado pelo PCP, com 3,26% (24456).

Ver comentários