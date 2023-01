André Ventura reeleito presidente do Chega com 98,3% dos Votos

André Ventura foi reeleito presidente do Chega com 98,3% dos votos, foi anunciado este sábado pelo presidente da mesa da convenção Jorge Galveias. É de notar que Ventura era o único candidato à liderança do partido e que entra inicia agora um mandato de três anos."É uma enorme gratidão", exclamou aquando os resultados da eleição.André Ventura relembrou também ao partido como o "único partido que enerva" o Parlamento e prometeu estabilidade aos seus militantes.Não foram anunciados pela mesa se os votos restantes foram de abstenção ou contra a reeleição do líder partidário do Chega.A V Convenção Nacional decorre em Santarém desde sexta-feira e termina este domingo. Esta foi marcada na sequência do chumbo de estatutos pelo Tribunal Constitucional,