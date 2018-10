André Ventura renuncia ao mandato de vereador em Loures

Vereador alegou "discordâncias políticas" de âmbito nacional com o partido.

Por Lusa | 14:09

O vereador eleito pelo PSD para a Câmara Municipal de Loures, André Ventura, apresentou esta sexta-feira a sua renúncia ao mandato, com efeitos imediatos, alegando "discordâncias políticas" de âmbito nacional com o partido.



O pedido de renúncia foi feito ao início da tarde desta sexta-feira, através de uma carta enviada ao presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares (CDU), a que a agência Lusa teve acesso.



Na carta, o autarca, que se desfiliou recentemente do PSD e se encontra num processo de criação de uma nova força política, não explica os motivos para a renuncia, limitando-se a agradecer a toda a vereação pelo trabalho desenvolvido.



No entanto, em declarações à agência Lusa, André Ventura explicou que a sua renúncia ao mandato de vereador "tem a ver com questões de política nacional e não municipal".



"Fui eleito por um partido e estou no processo de lançamento de outro. Havendo discordâncias de fundo optei por renunciar ao mandato", justificou, ressalvando que apesar de ter a possibilidade de permanecer como vereador independente entendeu que tal "não fazia sentido".



André Ventura foi o candidato escolhido pelo PSD para concorrer às eleições autárquicas de 2017 no município de Loures, no distrito de Lisboa, tendo alcançado 21,55% dos votos.