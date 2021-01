O rosto da extrema-direita perdeu o campeonato nacional dos segundos, apesar de o vencer em quase todos os distritos (goleada no Alentejo aos comunistas).







Por três vezes, na campanha, André Ventura prometeu demitir-se da presidência do Chega caso, este domingo, ficasse atrás de Ana Gomes. Ficou.O rosto da extrema-direita perdeu o campeonato nacional dos segundos, apesar de o vencer em quase todos os distritos (goleada no Alentejo aos comunistas).

É com o trunfo do resultado “histórico” (passou dos 67 826 votos nas Legislativas de 2019 para os 496 583) que Ventura pergunta ao Chega: ‘Quo vadis?’ (aonde vais?). O deputado único da extrema-direita - que afirmou que Deus lhe confiou uma missão, e a quem agradeceu este domingo- entregou o seu futuro aos militantes. Resta conhecer as dores de crescimento do Chega.





André Ventura clamou: “PSD, ouve bem, não haverá governo em Portugal sem o Chega.” Falou em “avalanche”, “um estalo” e que a direita se “reconfigurou” e “furou o bloqueio com uma força antissistema, que não acaba hoje”. n





12h42



Vota acompanhado da mulher, Dina, e de três seguranças na Escola Básica e Jardim Infantil do Parque das Nações, Lisboa, a mais jovem freguesia do País.





18h33



Chega de carro, com a mulher, à sede de campanha. “Rezei muito. Vamos ter uma noite longa pela frente. Estou feliz.”





23h29



André Ventura reage aos resultados, falando depois de Ana Gomes e antes de Marcelo. Fez uma declaração e não permitiu questões aos jornalistas.